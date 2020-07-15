Белорусов попросили собирать пластиковые крышечки в помощь детям

Белорусам предлагают собирать крышки в помощь больным детям. Пластик можно сдавать в специальные контейнеры в торговых центрах и учебных заведениях, а в начале осени за ними в разные регионы отправят грузовик.

Эту инициативу в рамках проекта «Новая жизнь в обмен на крышечки» организует учреждение «СоциоЭкоЦентр», а воплотить помогает унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия». Все вырученные средства пойдут на реабилитацию ребят с заболеваниями центральной нервной системы (ЦНС).

Собирать можно крышки от ПЭТ-бутылок из-под напитков, бытовой химии и парфюмерии. Потом их сдадут на переработку, а полученные средства безвозмездно передадут на нужды детей с заболеваниями ЦНС.

Специальные желтые контейнеры с придуманными героями — «крышариками» — можно найти почти во всех регионах страны. Как правило, они установлены в торговых центрах, магазинах, школах и университетах.

В Минске их можно найти в ТЦ «Галерея Минск», «Грин Сити», «Скала», «Аутлето», в нескольких супермаркетах «Соседи» и во многих других местах.

В этом году расширить масштабы «крышечного» сбора поможет специальный грузовик, который отправится в 45 городов и иные населенные пункты Беларуси. Профинансирует эту идею унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».

«Новый формат позволит привлечь к проекту больше внимания. Ведь раздельный сбор — это не только забота об окружающей среде, но и возможность оказать существенную помощь, — отмечают в унитарном предприятии «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия». — Предварительно грузовик отправится в рейс в сентябре, точные сроки станут известны позже. Но уже сейчас кураторы проекта из разных городов уверены, что крышек будет много, так как местные жители очень активно их собирают. Это вдохновляет, и мы надеемся, что к концу лета населенных пунктов в маршруте станет еще больше».

Все вырученные средства пойдут на реабилитацию Майи и Тимофея Гурских — двух детишек из Жодино с тяжелыми заболеваниями ЦНС.

Майе 15 лет, это очень жизнерадостная девочка, которая любит музыку и красивые места. Тимофею — 10, это веселый и общительный мальчик. У обоих ребят серьезные диагнозы, а воспитывает их одна мама.

Сейчас они нуждаются в четырех курсах реабилитации: занятия лечебной физкультурой и массаж заменяют им подвижный образ жизни и не дают мышцам атрофироваться. Реабилитация запланирована на октябрь-ноябрь, но из-за высокой стоимости пройти ее за счет собственных средств семье не под силу. Поэтому на доброе дело пойдут все деньги, которые удастся выручить от собранных крышек.

Проект «Новая жизнь в обмен на крышечки» уже помог нескольким подопечным из Минска, Витебска, Сморгони и Речицы. Теперь в помощи нуждается семья Гурских.

Принять участие в благотворительной инициативе может каждый. Достаточно не выбрасывать крышки в мусорный ящик, а собрать и принести к ближайшему желтому контейнеру с «крышариками». Если крышек собрано много или есть желание передать их лично, то можно подать заявку и обсудить механику с региональным координатором. Заявки на участие принимаются в официальных группах проекта соцсетях «Вконтакте» , «Instagram» , «Одноклассники» .

Крышки можно собирать в пользу проекта в любом городе страны, даже если он не окажется на маршруте грузовика.