Правозащитники сообщают о более чем 20 задержанных в Минске, Гродно и Борисове

Более 20 человек задержано сегодня вечером в Минске, Борисове и Гродно, сообщает правозащитный сайт «Весна».

В столице задержания начались после 19 часов, когда завершилась работа Центризбиркома, куда выстроилась длинная очередь желающих передать жалобы на нерегистрацию кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. В милицию было доставлено семь человек, в том числе журналист «Радыё Свабода» Антон Трафимович, внештатный корреспондент БелаПАН Виолетта Савчиц и, по непроверенным данным, гражданин США.

Впоследствии журналисты были отпущены, у Трафимовича разбит нос.

Накануне во время стихийных акций протеста было задержано более 250 человек, в том числе 14 журналистов. Сегодня прошли первые суды. Правозащитникам известно о 19 судебных решениях в Минске (восемь человек получили различные сроки административного ареста, 11 оштрафовано).