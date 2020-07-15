Правозащитники сообщают о более чем 20 задержанных в Минске, Гродно и Борисове

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Более 20 человек задержано сегодня вечером в Минске, Борисове и Гродно, сообщает правозащитный сайт «Весна».

В столице задержания начались после 19 часов, когда завершилась работа Центризбиркома, куда выстроилась длинная очередь желающих передать жалобы на нерегистрацию кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. В милицию было доставлено семь человек, в том числе журналист «Радыё Свабода» Антон Трафимович, внештатный корреспондент БелаПАН Виолетта Савчиц и, по непроверенным данным, гражданин США.

Впоследствии журналисты были отпущены, у Трафимовича разбит нос.

Накануне во время стихийных акций протеста было задержано более 250 человек, в том числе 14 журналистов. Сегодня прошли первые суды. Правозащитникам известно о 19 судебных решениях в Минске (восемь человек получили различные сроки административного ареста, 11 оштрафовано).
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Тэги: задержания журналистов задержания ЦИК

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