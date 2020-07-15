Кикбоксер Шакута «защитил» Лукашенко перед Прокопьевым

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Белорусский боец Дмитрий Шакута отреагировал на слова известного ресторатора Вадима Прокопьева об Александре Лукашенко.

Прокопьев вызвал президента страны на бой — три раунда в ринге по три минуты. 

«Вадим Прокопьев, ты вызвал на ринг президента. Сначала встреться в бою со мной», — сказал в видеообращении Шакута, которое опубликовал в своем «Инстаграме».

Шакута — неоднократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу как среди профессионалов, так и среди любителей.
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Тэги: кикбоксинг Персона: Дмитрий Шакута Вадим Прокопьев

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