Кикбоксер Шакута «защитил» Лукашенко перед Прокопьевым

Белорусский боец Дмитрий Шакута отреагировал на слова известного ресторатора Вадима Прокопьева об Александре Лукашенко.

Прокопьев вызвал президента страны на бой — три раунда в ринге по три минуты.

«Вадим Прокопьев, ты вызвал на ринг президента. Сначала встреться в бою со мной», — сказал в видеообращении Шакута, которое опубликовал в своем «Инстаграме» .

Шакута — неоднократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу как среди профессионалов, так и среди любителей.