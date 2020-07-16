МИД Литвы: Последние события в Беларуси вызывают огромное беспокойство

Селективная регистрация кандидатов в президенты, новая волна репрессий против гражданской общественности, оппозиции, политических оппонентов и кандидатов, независимых средств массовой информации и блогеров, задержание сотен людей вызывает «огромное беспокойство», заявило Министерство иностранных дел Литвы.

«Нынешние происшествия показывают, что Беларусь все больше отдаляется от стандартов демократии», — считают во внешнеполитическом ведомстве.

«Мы призываем руководство Беларуси обеспечить конкурентоспособную предвыборную среду, безопасные, свободные и добросовестные выборы, отпустить всех задержанных и обеспечить основные свободы и права человека, — говорится в заявлении. — Продолжение политически обоснованных репрессий, возможный рост количества новых политических заключенных будут иметь последствия для дальнейших отношений Европейского союза и Беларуси». В то же время «мирные, свободные и добросовестные президентские выборы поощрили бы демократическое развитие Беларуси, укрепили бы ее суверенитет и независимость».

Литовский МИД затронул также тему Островецкой АЭС: «Руководство Беларуси много раз публично выражало готовность реализовывать все рекомендации международных органов, а также подтверждало свое согласие по поводу международного пересмотра Национального плана действий по реализации рекомендаций стресс-тестов ЕС, однако до сих пор реального прогресса в данной сфере нет. Мы призываем Беларусь к сотрудничеству с Европейским союзом в сфере ядерной безопасности и охраны окружающей среды относительно проекта атомной электростанции на островецкой площадке и не начинать поспешную эксплуатацию атомной электростанции, а направить усилия всех белорусских органов на реализацию требований по ядерной безопасности и охране окружающей среды».

Кроме того, Литва «как ближайший сосед Беларуси» «с беспокойством» наблюдает за ситуацией с пандемией COVID-19 в стране и предоставила ей «соответствующую гуманитарную помощь» (7 июля на 50 тыс. долларов США — 16 800 л дезинфицирующей жидкости и 8400 одноразовых халатов).

«Мы заинтересованы в развитии добрососедских отношений с Беларусью, основанных на взаимном уважении и доверии. Однако это зависит также от воли и действий соседней страны», — подчеркивается в заявлении.