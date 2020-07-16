Тысячи болгар седьмой день митингуют против премьера Бойко Борисова

В Болгарии вновь состоялись массовые антиправительственные протесты. На улицы столицы Софии и других городов вышли тысячи человек.

Демонстранты обвиняют правящую коалицию в коррупции и «действиях мафиозного характера» и требуют отставки премьер-министра страны Бойко Борисова, сообщает DW .

Правящая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» отреагировала на демонстрации, решив отправить в отставку глав трех министерств, в том числе министров финансов, экономики и внутренних дел. Но, несмотря на это, протесты продолжаются.

Демонстрантов поддерживает оппозиционная социалистическая партия, а также президент страны Румен Радев, который призвал кабинет уйти в отставку.

В свою очередь Бойко Борисов исключил возможность роспуска правительства. Премьер призвал преодолевать кризис «совместными усилиями», в том числе при содействии оппозиции.

Накануне протесты переросли в столкновения с полицией. По словам заместителя руководителя департамента полиции Софии Антона Златанова, были ранены два полицейских и один демонстрант. Шесть митингующих задержаны. Нарушители правопорядка громили витрины магазинов и бросали в правоохранителей бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и красной краской.

Протесты в Болгарии начались 9 июля после того, как в администрации Румена Радева прошли обыски в рамках расследования двух не связанных друг с другом дел о коррупции и разглашении государственной тайны.