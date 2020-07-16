ЕС требует, чтобы Россия ответила за убийство украинских военных на Донбассе

Убийство украинских военных на Донбассе является нарушением Россией Минских договоренностей и Нормандского формата переговоров. Евросоюз ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность за это.

Об этом говорится в заявлении представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Набиль Массрали, передает «Укринформ» .

«Мы прочитали доклад об убийстве трех украинских военнослужащих и ранения еще двух украинских военнослужащих вооруженными силами при поддержке России. Согласно этому докладу, одной из жертв стал офицер-медик, который пытался эвакуировать тело убитого военнослужащего. Эта эскалация насилия и увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе противоречат Минским договоренностям и обязательствам Нормандского саммита от декабря 2019 », — говорится в документе.

Спикер подчеркнула, что Евросоюз ожидает, что Россия возьмет на себя ответственность, использует свое влияние на вооруженные силы и в полной мере выполнять собственные обязательства по минскому соглашениями.