В Москве задержали несколько десятков оппозиционеров

Полиция задержала в Москве несколько десятков участников шествия за отмену результатов голосования за поправки в конституцию России.

В шествии участвовали от 200 до 300 человек, сообщает «Дождь» . Автозак с задержанными уехал в отделение.

Поправки позволяют действующему президенту вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году — Владимир Путин сможет оставаться при власти до 2036 года.

Европейский союз раскритиковал голосование за поправки в Конституцию РФ. В частности, в Службе внешних связей ЕС напомнили, что поправки к статье 79 предусматривают верховенство российского основного закона над решениями межгосударственных органов на основе международных договоров.