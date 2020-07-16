Просроченная задолженность столичных организаций по кредитам и займам выросла с начала года почти на 40%

Задолженность столичных организаций по кредитам и займам на 1 июня текущего года составила 21 млрд 203,5 млн рублей — на 13,7% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 0,5% больше по сравнению с показателем на 1 мая 2020 года, свидетельствуют данные главного статистического управления Минска.

Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций (без учета микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) на 1 июня составила 186,3 млн рублей. По данным управления, с начала года она выросла на 37,8%, за апрель — на 1,8%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность за январь—май 2020 года выросла на 21,8% до 302 млн рублей, за апрель — снизилась на 1,3%.

В целом внешняя кредиторская задолженность с начала года увеличилась на 5,7% (до 5 млрд 409,1 млн), за апрель — на 6,9%.

Просроченная кредиторская задолженность увеличилась на 11,9% и на 1 июня 2020 года составила 1 млрд 205,5 млн рублей, за апрель — снизилась на 1,1%.

Кредиторская задолженность на 1 июня 2020 года составила 19 млрд 847,9 млн рублей, или на 9,7% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 3% больше по сравнению с показателем на 1 мая 2020 года.

Просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 29% и на 1 июня текущего года составила 2 млрд 957,5 млн рублей (за апрель выросла на 5,8%).

Внешняя просроченная дебиторская задолженность за пять месяцев текущего года выросла на 19,9% до 688,9 млн рублей. За апрель она сократилась на 2,3%.

В целом внешняя дебиторская задолженность с начала года выросла на 12,1% до 5 млрд 421,3 млн рублей, за апрель — на 0,9%.

Дебиторская задолженность на 1 июня 2020 года составила 19 млрд 648 млн рублей, или на 16,5% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 0,7% меньше по сравнению с показателем на 1 мая 2020 года.