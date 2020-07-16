Беларусь и Институт ядерных исследований в Подмосковье согласовали контракты более чем на 400 тысяч долларов

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Беларусь и Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) согласовали контракты на поставку высокотехнологичного оборудования и выполнение работ более чем на 400 тыс. долларов США, сообщил 15 июля на заседании координационного совета по сотрудничеству с ОИЯИ председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин.

Фото: Объединенный институт ядерных исследований (jinr.ru)

По его словам, в первой половине 2020 года с институтом уже подписано и согласовано контрактов более чем на 1 млн 200 тыс. долларов.

Как отметил глава госкомитета, основная часть контрактов и научно-исследовательских работ, выполняемых белорусскими организациями, реализуется в рамках флагманского международного проекта класса мега-сайенс NICA (Nuclotron-based Ion Collider Facility), направленного на изучение фундаментальных свойств сверхплотного состояния барионной материи, а также высоких температур и плотностей ядерного вещества, создаваемых при столкновении тяжелых ионов.

«Для мега-сайенс-проекта NICA успешно продолжаются работы по созданию сверхпроводящего ниобиевого резонатора: создан медный прототип, начаты его испытания, — сказал Шумилин. — Эти работы выполняются коллаборацией ОИЯИ, Научно-исследовательским институтом ядерных проблем БГУ, Физико-техническим институтом НАН Беларуси, БГУИР и Национальным исследовательским ядерным университетом "МИФИ". Кроме того, разработан и поставлен ряд уникальных узлов механики и электроники для мюонного детектора CMS в ЦЕРНе».

Он также отметил, что белорусские ученые непосредственно участвуют в создании конструкции многофункционального детектора ускорительного комплекса NICA: выполняется прецизионная механическая обработка полуярм магнитной системы; ведутся разработки сверхпроводящих резонаторов; поставляется заказная электроника. «Часть научно-технических работ традиционно направлена на участие в двух крупнейших экспериментах Европейской организации ядерных исследований (CERN) — "Компактный мюонный соленоид" и проект ATLAS, для которых поставляются сегменты панелей охлаждения, модули защиты электроники, элементы механических конструкций», — пояснил председатель ГКНТ.

По его словам, важнейшим направлением сотрудничества с ОИЯИ является работа со студентами и молодыми учеными. Ежегодно более 10 студентов и магистрантов из Беларуси проводят международные практики в учебно-научном центре института. Они участвуют также в проведении международной школы-конференции «Актуальные проблемы физики микромира».

Объединенный институт ядерных исследований создан в целях объединения усилий, научного и материального потенциала государств-членов для изучения фундаментальных свойств материи. Расположен в наукограде Дубна на севере Московской области.

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Тэги: Объединенный институт ядерных исследований Беларусь-Россия белорусские ученые Персона: Александр Шумилин

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