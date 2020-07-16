В «Белгазпромбанке» арестовали счет супруги замминистра финансов России

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Комитет госконтроля Беларуси арестовал счет жены заместителя министра финансов России Андрея Круглова в «Белгазпромбанке». Информация об этом прозвучала в сюжете государственного телеканала «Беларусь 1».

По данным КГК, в «Белгазпромбанке» был разработан эксклюзивный договор по размещению валютного займа. «Данный банковский продукт нигде не афишировался, поскольку был создан под одного человека — гражданина РФ Круглова Андрея Вячеславовича», — сообщил замначальника управления департамента финансовых расследований КГК Дмитрий Дягилев, которого цитирует телеканал.

По его словам, всего за период существования банка было заключено три договора займа с физическими лицами (нерезидентами) — два с Андреем Кругловым на 8,5 млн евро и один с его женой на 3 млн евро.

После того как Круглов перешел на работу в Минфин России, он прекратил сотрудничество с «Белгазпромбанком», сообщает телеканал.

«В настоящее время в "Белгазпромбанке" размещены только денежные средства супруги Круглова на общую сумму 3 млн евро. В рамках расследования уголовного дела на данные средства наложен арест», — сообщил Дягилев.

По его словам, «для установления всех обстоятельств противоправной деятельности» через Генеральную прокуратуру в компетентные органы России направлены международные поручения для оказания правовой помощи.

До 2019 года Андрей Круглов был заместителем председателя правления российского «Газпрома» и одновременно возглавлял наблюдательный совет «Белгазпромбанка». Ежегодно до 2019 года он приезжал в Минск для участия в собраниях акционеров «Белгазпромбанка».

В мае этого года Виктор Бабарико, возглавлявший «Белгазпромбанк», оставил должность председателя правления для участия в президентских выборах. В июне Комитет госконтроля возбудил уголовное дело, обвинив менеджмент банка в отмывании денежных средств, полученных незаконным путем, и иной противоправной деятельности. 18 июня Бабарико был задержан. Задержаны также пять из восьми членов правления «Белгазпромбанка», Нацбанк ввел в банк временную администрацию.
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Тэги: Белгазпромбанк дело Белгазпромбанка Минфин России КГК Персона: Андрей Круглов Дмитрий Дягилев

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