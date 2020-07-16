Руководителей штаба Бабарико вызвали в Генпрокуратуру

Координатора штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову и юриста Максима Знака вызвали в Генпрокуратуру, сообщили 16 июля в штабе бывшего претендента на президентский пост.

Представителям штаба пришла повестка из Генпрокуратуры. Там указано, что вызываются они «в рамках реализации законодательства о профилактике правонарушений».

«Мы воспользуемся этой возможностью для передачи информации о многочисленных нарушениях законодательства Республики Беларусь с просьбой принять меры прокурорского реагирования», — заявили в штабе.

Колесникова и Знак должны были посетить прокуратуру 16 июля в 11:00, однако вскоре стало известно о переносе встречи.