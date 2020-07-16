ДФР КГК выявил «подозрительные операции» между «Белгазпромбанком» и подрядчиком «Газпрома»

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Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля выявил операции между «Белгазпромбанком» и подрядчиком российского «Газпрома» — компанией «Стройгазконсалтинг», которые не имели экономического смысла.

В сюжете «Беларусь 1» сообщили, что объемы операций между «Белгазпромбанком» и «Стройгазконсалтингом» обсуждались в 2018 году с участием Андрея Круглова, который тогда занимал должность зампредседателя «Газпрома» и одновременно возглавлял наблюдательный совет «Белгазпромбанка».

«Чуть более чем за два года по расчетному счету "Стройгазконсалтинга", открытому в "Белгазпромбанке", было проведено порядка 2,2 млрд долларов в эквиваленте», — сказал в эфире телеканала заместитель начальника управления ДФР КГК Александр Пракопенко.

По его словам, значительную часть этих платежей составляли платежи взаимосвязанных субъектов хозяйствования.

«Рядовые работники "Белгазпромбанка" обращали внимание на подозрительность совершаемых операций, в том числе докладывали руководству, однако специальные сообщения в органы финансового мониторинга направлены не были», — уточнил Пракопенко.

В сюжете гостелеканала со ссылкой на данные следствия было сказано, что экономического смысла в операциях между «Белгазпромбанком» и контрагентами российского «Газпрома» не было. «Деньги в "Белгазпромбанк" поступали от входящих в "Газпром" структур, и в этот же день, в редких случаях на следующий, возвращались в Россию этим же структурам или вновь созданным компаниям», — подчеркивалось в сюжете.

Как сообщалось, в мае этого года Виктор Бабарико, возглавлявший «Белгазпромбанк», покинул должность председателя правления для участия в президентских выборах. В июне Комитет госконтроля Беларуси возбудил уголовное дело, обвинив менеджмент банка в отмывании денежных средств, полученных незаконным путем, и иной противоправной деятельности. 18 июня Бабарико был задержан. Задержаны также пять из восьми членов правления «Белгазпромбанка», Нацбанк ввел в банк временную администрацию.
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Тэги: Стройгазконсалтинг дело Белгазпромбанка Белгазпромбанк Персона: Андрей Круглов Александр Пракопенко

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