Беларусь закупила вторую партию американской нефти, сообщил БелаПАН пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«По плану августовских поставок сегодня в американском порту Beaumont стал под загрузку и готовится к отправке в Беларусь танкер с 80 тыс. т нефти сорта White Eagle Blend (WEB). Срок прибытия в Клайпеду — 6-8 августа», — сказал Тищенко.

Он пояснил, что сорт WEB является смесью трех сортов нефти (два американских и один канадский). «Он специально разработан для европейских НПЗ, ориентированных на российскую Urals», — отметил пресс-секретарь концерна.

Первая пария американской нефти была поставлена в Беларусь в июне. Танкер 17 мая вышел из порта Beaumont и прибыл в Клайпеду 6 июня. Затем по железной дороге груз был доставлен на «Нафтан».

Поставки стали возможны по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Беларусь 1 февраля 2020 года государственного секретаря США Майкла Помпео.