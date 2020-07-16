ООН призвала власти Беларуси гарантировать соблюдение права граждан на мирные демонстрации

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Свободные и честные выборы должны проводиться везде, заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге 15 июля, отвечая на вопрос о ситуации в Беларуси.

По его словам, в ООН следят «за происходящим в Беларуси, особенно за теми демонстрациями, которые происходили».

«Будь то в Беларуси или где-то еще, у людей есть фундаментальное право на мирные демонстрации и отстаивание верховенства закона, — сказал Дюжаррик. — Поэтому мы продолжим следить за ситуацией, но я думаю, очень важно, чтобы люди могли мирно выражать свои мысли, а власти проявляли сдержанность и гарантировали людям их права на это».

14 июля Центризбирком отказал в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, которые считались основными соперниками Александра Лукашенко. Вечером в Минске и других городах Беларуси прошли стихийные акции протеста против решения ЦИК. По данным правозащитников, только в столице было задержано не менее 280 человек.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела «по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, на территории города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел».

Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико был задержан 18 июня по подозрению в совершении экономических преступлений и содержится в СИЗО КГБ.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: ООН-Беларусь президентские выборы-2020 права человека в Беларуси Персона: Стефан Дюжаррик

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