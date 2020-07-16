Журналист «Свободы» Антон Трофимович обратится в СК после умышленного избиения ОМОНом

Журналиста «Свободы» Антона Трофимовича, которого вечером 15 июля с применением силы задержали сотрудники ОМОН, намерен обратиться с заявлением в Следственный комитет. Об этом он сообщил БелаПАН.

Источник: svaboda.org

Трофимович освещал события в центре Минска, где люди выстроились в большую очередь, чтобы подать жалобу в Центризбирком на отказ в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

По словам Трофимовича, когда он вышел с улицы Мясникова на Немигу, на проезжей части остановился микроавтобус, из которого выскочили несколько человек: двое — в форме ОМОН, остальные — в гражданской одежде. «Мне скрутили руки за спиной, засунули в рот руку, чтобы я не кричал, сильно ударили по носу. В микроавтобусе меня посадили на пол на колени, надели наручники за спиной и все время держали головой вниз. Весь пол подо мной был в крови», — рассказал журналист.

Вместе с Трофимовичем была задержана внештатный корреспондент БелаПАН Виолетта Савчиц, к ней физическую силу не применяли. Трофимович подчеркнул: сотрудники правоохранительных органов знали, что задерживают журналистов — у обоих были редакционные удостоверения. Их доставили в Заводское РУВД, где переписали данные удостоверений и паспортов.

После освобождения Трофимович обратился за медицинской помощью в приемное отделение 4-й городской клинической больницы Минска, где ему диагностировали перелом костей носа и наложили четыре шва.

«В больнице они с моих слов записали обстоятельства, при которых я получил травму, и сами передали эти сведения в милицию, — рассказал журналист. — Мне сегодня уже звонили из двух РУВД — Московского и Центрального. В Московском РУВД сказали, что передают эти сведения в Следственный комитет. Вечером я планирую подать заявление в Следственный комитет».

Трофимович также сообщил, что сейчас едет к травматологу для дополнительной проверки, так как у него кружится голова и есть подозрение на сотрясение мозга.