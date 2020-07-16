ПА ОБСЕ обвинила Беларусь в нарушении обязательств в рамках организации

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Отсутствие своевременного приглашения от Беларуси для наблюдения за выборами нарушает обязательства страны в рамках ОБСЕ, говорится в совместном заявлении председателя комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Кириакоса Хаджиани, его заместителя Майкла Георга Линка и докладчика комитета Кари Хенриксен.

Накануне Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ объявило, что не будет направлять в Беларусь наблюдательную миссию в связи с тем, что отсутствие своевременного приглашения не позволяет провести полноценное наблюдение за всеми этапами избирательного процесса. Вечером 15 июля МИД Беларуси сообщил, что направил приглашения международным наблюдателям.

«Все государства — участники ОБСЕ обязаны в соответствии с Копенгагенским документом ОБСЕ 1990 года содействовать наблюдению за выборами со стороны других государств-участников, — заявили Хаджианни, Линк и Хенриксен. — То, что Беларусь до сих пор не пригласила ОБСЕ наблюдать за ее президентскими выборами 9 августа, фактически препятствует наблюдению за ключевыми частями избирательного процесса, такими как формирование избирательных комиссий и регистрация кандидатов. Хотя Парламентская ассамблея не планировала осуществлять наблюдение из-за пандемии COVID-19, мы глубоко сожалеем, что отсутствие приглашения нашим партнерам в БДИПЧ помешало им осуществлять какую-либо деятельность по наблюдению за выборами».

В заявлении также выражается обеспокоенность задержаниями потенциальных кандидатов в президенты и активистов оппозиции.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: Беларусь-ПА ОБСЕ ПА ОБСЕ международные наблюдатели президентские выборы-2020 Персона: Кириакос Хаджиани Кари Хенриксен Майкл Георг Линк

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