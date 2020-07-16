США обеспокоены сообщениями о массовых протестах и задержаниях мирных активистов в Беларуси

/ Выборы
Просмотров: 493

США обеспокоены сообщениями о массовых протестах и задержаниях мирных активистов в Беларуси, заявила пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус. Текст заявления опубликовало посольство США в Беларуси.

«Мы глубоко обеспокоены сообщениями о массовых протестах и задержаниях мирных активистов и журналистов, — сказала Ортагус. — Мы считаем чрезвычайно важным для правительства обеспечить равные условия для всех, кто хочет принять участие в выборах».

Центризбирком 14 июля отказал в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, которые считались основными соперниками Александра Лукашенко. Вечером в Минске и других городах Беларуси прошли стихийные акции протеста против решения ЦИК. По данным правозащитников, только в столице было задержано не менее 280 человек.

Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико был задержан 18 июня по подозрению в совершении экономических преступлений и содержится в СИЗО КГБ.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: США-Беларусь права человека в Беларуси Персона: Виктор Бабарико Валерий Цепкало Морган Ортагус

Другие материалы на эту тему:

ЕС обеспокоен содержанием отчета спецдокладчика ООН по Беларуси

ЕС обеспокоен содержанием отчета спецдокладчика ООН по Беларуси

Маккейн за санкции и против Лукашенко

Маккейн за санкции и против Лукашенко

О жизни Марка Шагала рассказывают марки

О жизни Марка Шагала рассказывают марки

Александр Класковский. ГИПЕРТЕКСТ. «Гуд бай, май лав, гуд бай!»

Александр Класковский. ГИПЕРТЕКСТ. «Гуд бай, май лав, гуд бай!»