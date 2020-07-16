Дмитриев не собирается снимать свою кандидатуру с выборов президента

Кандидат в президенты Беларуси, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев не собирается отказываться от дальнейшего участия в избирательной кампании. Об этом он заявил 16 июля в Минске на своей первой в статусе кандидата пресс-конференции.

У Дмитриева поинтересовались, что он думает по поводу недавнего призыва к кандидатам сняться с выборов, с которым выступили лидер Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Калякин и ряд других политиков.

«Они уже сколько лет все это говорят, — сказал Дмитриев. — Я считаю, что все, кто помогает сегодня вертикали втихую переназначить Лукашенко президентом, являются ее сообщниками на этих выборах. И мне жаль, что Сергей Калякин и Партия БНФ, неважно по каким причинам, к этому присоединилась».

По словам Дмитриева, белорусы сегодня всячески показывают, что «им нужна уверенность в том, что их не оставят одних». Граждане предоставили «огромный аванс доверия всем, кто начал говорить о переменах». «Я уверен, что если мы соберем тысячи людей в наблюдение, мы сможем изменить ход голосования и добиться, чтобы в Беларуси появился новый президент», — подчеркнул кандидат.