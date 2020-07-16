За минувшие сутки в Беларуси вновь отмечен прирост инфицированных коронавирусом

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 65 623 (+180 за последние сутки), скончалось 485 человек (+5), сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале.

За минувшие сутки вновь отмечен прирост инфицированных, который, тем не менее, восьмой день держится ниже 200. В предыдущие сутки было 174 новых случая и шесть смертей.

Отмечается, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 56 915 пациентов (за последние сутки 536). Таким образом, излечилось около 87% заболевших.

Проведено 1 162 280 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 10 546.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания». Более двух месяцев министерство не проводит пресс-мероприятия на эту тему.