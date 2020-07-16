Милиция обвинила избитого журналиста Трофимовича

По информации пресс-службы ГУВД Мингорисполкома, журналист «Свободы» Антон Трофимович якобы оказывал неповиновение при задержании.

«Гражданин оказал неповиновение законным требованиям сотрудников милиции. В рамках административного процесса он был задержан и доставлен для разбирательства в Заводское РУВД г. Минска. Телесные повреждения, о которых сообщает молодой человек, были получены им во время неповиновения», — указано в сообщении.

Пострадавший освещал 15 июля события в центре Минска, где люди выстроились в большую очередь, чтобы подать жалобу в Центризбирком на отказ в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. На работе его задержали.

«Мне скрутили руки за спиной, засунули в рот руку, чтобы я не кричал, сильно ударили по носу. В микроавтобусе меня посадили на пол на колени, надели наручники за спиной и все время держали головой вниз. Весь пол подо мной был в крови», — рассказал журналист.

Он намерен обратиться с заявлением в Следственный комитет.