«Расскажу о коррупции и офшорах». Цепкало пообещал вывести власть на чистую воду

Незарегистрированный в качестве кандидата в президенты Валерий Цепкало пообещал раскрыть схемы коррупции и рассказать об офшорах власти.

В эфире «Эхо Москвы» он заявил , что у него есть факты преступной деятельности в высших эшелонах власти.

«Я буду сейчас начинать озвучивать. Я буду сейчас показывать, как работает система в нашей стране, как работает коррупция, как у нас раздаются участки земли друзьям бесплатно, как у нас создаются структуры с офшорными различными схемами», — заявил бывший глава ПВТ.

По его словам, «именно власть это всё создает».

Также он отметил, что, «естественно, буду формировать какую-то позитивистскую программу тоже, это бесспорно».

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