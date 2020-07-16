«Расскажу о коррупции и офшорах». Цепкало пообещал вывести власть на чистую воду
Незарегистрированный в качестве кандидата в президенты Валерий Цепкало пообещал раскрыть схемы коррупции и рассказать об офшорах власти.
В эфире «Эхо Москвы» он
«Я буду сейчас начинать озвучивать. Я буду сейчас показывать, как работает система в нашей стране, как работает коррупция, как у нас раздаются участки земли друзьям бесплатно, как у нас создаются структуры с офшорными различными схемами», — заявил бывший глава ПВТ.
По его словам, «именно власть это всё создает».
Также он отметил, что, «естественно, буду формировать какую-то позитивистскую программу тоже, это бесспорно».
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