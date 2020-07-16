Дмитриев: белорусам не нужен какой-то «папа», который будет рассказывать, что нам делать

Белорусам в роли главы государства не нужен человек, который будет рассказывать, «что и как им делать», потому что «народ сам знает, как ему поступать в кризисных ситуациях».

Как заявил на пресс-конференции 16 июля в Минске зарегистрированный кандидатом в президенты сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, в этой избирательной кампании его «мало что заставляет улыбаться», но его радует то, как ведут себя белорусы. Особенно он отметил проявления солидарности и взаимной поддержки белорусов во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Еще одним примером самоорганизации граждан для решения проблем Дмитриев назвал ситуацию с некачественной водопроводной водой, которая возникла в конце июня в нескольких районах западной части Минска.

«Не успела вода испортиться, как уже не важно, что говорят по БТ — пить, не пить, — люди уже чаты организовали, воду подвозят, — отметил он. — И нам говорят, что мы не готовы к демократии? Что мы не готовы жить в современной стране? Что нам нужен какой-то «папа», который будет нам рассказывать, что делать? Да мы знаем, что делать! Если белорусы будут сами решать, у нас не будет гнилой воды. Уже давно бы сделали нормальную воду в Минске вместо Европейских игр, вопрос бы решился».

Высокий уровень солидарности в обществе, по словам Дмитриева, подтвердился также 15 июля, когда граждане в центре столицы активно брали у него открытки, которые он предлагал отправлять политзаключенным, чтобы выразить свою поддержку.

«То, что было вчера, меня тоже заставляло улыбаться, — сказал политик. — Было какое-то количество людей, которые пугались, это понятно. Я вчера шел [от Октябрьской площади до Главпочтамта], а мне говорят: «Андрей, люди не понимают, тебя под конвоем ведут или еще нет?», потому что с одной стороны — мужики с камерой в масках, с другой стороны — парни в черной форме, красиво написано «ОМОН». Народ смотрит и побаивается. Но те, кто не боялись, все брали [открытки], были очень вежливые. Я уверен, что они напишут, отправят».

Сопредседатель «Говори правду» сообщил, что вчера и сам отправил открытки 21 политзаключенному, а сегодня намерен послать открытку еще одному человеку — задержанному несколько дней назад Андрею Букатову, который, по его словам, является координатором канала «Страна для жизни» в Столбцах, помогал еще одному кандидату в президенты — лидеру партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергею Черечню, а также был членом инициативной группы Дмитриева.

«Он был примером белорусской солидарности. Как-то взял машину, сказал: «Давайте все ко мне, будем собирать подписи за всех, кроме одного». Ему, я так понимаю, дали какие-то сутки. Я считаю, что таких Андреев, которые означают свободные, честные выборы и солидарность, должно быть как можно больше, мы должны их поддерживать», — заявил политик.

Что еще сегодня говорил Дмитриев: