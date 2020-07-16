Кто лучший в NBA: в прямом эфире VOKA покажут Летний кубок Беларуси по кибербаскетболу

В прямом эфире VOKA покажут Летний кубок-2020 по кибербаскетболу, организованный Белорусской федерацией баскетбола, Белорусской федерацией компьютерного спорта и Pavaga Gaming. Трансляция турнира пройдет 18 июля в 14:00.

В соревнованиях по NBA 2k20 примут участие восемь профессиональных спортсменов:

Роман Рубинштейн — игрок мужской национальной сборной Беларуси, участник чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 16, 18 и 20 лет;

— игрок мужской национальной сборной Беларуси, участник чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 16, 18 и 20 лет; Алексей Навойчик — бронзовый призер чемпионата мира 3х3 U-18 по броскам сверху, участник чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 16 и 18 лет;

— бронзовый призер чемпионата мира 3х3 U-18 по броскам сверху, участник чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 16 и 18 лет; Валентин Назаров — участник Лиги наций U-23 и World Urban Games по баскетболу 3х3, участник чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 18 и 20 лет;

— участник Лиги наций U-23 и World Urban Games по баскетболу 3х3, участник чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 18 и 20 лет; Владислав Микульский — участник чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 18 и 20 лет;

— участник чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 18 и 20 лет; Кирилл Чумаков — участник чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 16, 18 и 20 лет;

— участник чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 16, 18 и 20 лет; Ян Маринин — участник чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 16 лет и 18 лет;

— участник чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 16 лет и 18 лет; Тимур Дрюков — участник чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 20 лет;

— участник чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 20 лет; Роман Гесть — участник чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 16 и 18 лет.

Все игроки будут находиться дома и бороться за звание лучшего в привычной для себя обстановке. Победитель турнира получит денежный приз — 300 рублей. Премия в 200 рублей достанется обладателю второго места, а третьего и четвертого места — по 100.

Также по итогам соревнований по кибербаскетболу наиболее опытные игроки получат возможность принять участие в еще одном турнире, который пройдет под эгидой Международной федерации баскетбола FIBA Esports Open 2020.