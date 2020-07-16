Кто лучший в NBA: в прямом эфире VOKA покажут Летний кубок Беларуси по кибербаскетболу

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В прямом эфире VOKA покажут Летний кубок-2020 по кибербаскетболу, организованный Белорусской федерацией баскетбола, Белорусской федерацией компьютерного спорта и Pavaga Gaming. Трансляция турнира пройдет 18 июля в 14:00.

В соревнованиях по NBA 2k20 примут участие восемь профессиональных спортсменов:

  • Роман Рубинштейн — игрок мужской национальной сборной Беларуси, участник чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 16, 18 и 20 лет;
  • Алексей Навойчик — бронзовый призер чемпионата мира 3х3 U-18 по броскам сверху, участник чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 16 и 18 лет;
  • Валентин Назаров — участник Лиги наций U-23 и World Urban Games по баскетболу 3х3, участник чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 18 и 20 лет;
  • Владислав Микульский — участник чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 18 и 20 лет;
  • Кирилл Чумаков — участник чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 16, 18 и 20 лет;
  • Ян Маринин — участник чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 16 лет и 18 лет;
  • Тимур Дрюков — участник чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 20 лет;
  • Роман Гесть — участник чемпионата Европы в дивизионе Б среди команд до 16 и 18 лет.

Все игроки будут находиться дома и бороться за звание лучшего в привычной для себя обстановке. Победитель турнира получит денежный приз — 300 рублей. Премия в 200 рублей достанется обладателю второго места, а третьего и четвертого места — по 100.

Также по итогам соревнований по кибербаскетболу наиболее опытные игроки получат возможность принять участие в еще одном турнире, который пройдет под эгидой Международной федерации баскетбола FIBA Esports Open 2020.
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Тэги: киберспорт баскетбол Персона: Роман Рубинштейн Алексей Навойчик Валентин Назаров Владислав Микульский Кирилл Чумаков Ян Маринин Тимур Дрюков Роман Гесть

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