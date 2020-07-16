ЦИК занял оборону: жаловаться могут только Бабарико и Цепкало, а не простые граждане

Обжаловать отказ в регистрации имеют право только лица, выдвинутые кандидатами в президенты, следует из ответа Центризбиркома на массовые жалобы граждан в связи с отказом зарегистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

«Центральная комиссия разъясняет, что положения части пятой статьи 68¹ Избирательного кодекса Республики Беларусь предоставляют право на обжалование отказов в регистрации только лицам, выдвинутым кандидатами в президенты, — говорится в сообщении на сайте ЦИК. — Как следует из публичных заявлений представителей Бабарико В.Д. и Цепкало В.В., они намерены подать соответствующие жалобы в Верховный суд Республики Беларусь».

«Относительно требования об обращении ЦИК с заявлением в следственные органы об изменении меры пресечения лицам, признанным политическими заключенными правозащитными организациями, сообщаем, что Центральная комиссия не уполномочена законодательством вмешиваться в деятельность правоохранительных органов», — отмечается в ответе.

Указано также, что ЦИК, являясь правоприменительным органом, не вправе урегулировать своим постановлением поднимаемые в обращениях вопросы о полномочиях наблюдателей. Они определены нормами статьи 13 Избирательного кодекса, и введение новых правил осуществления наблюдения требует корректировки кодекса.

«По поводу приглашения для проведения экзитполов международных организаций Центральная комиссия разъясняет, что социологические опросы, связанные с выборами, вправе проводить организации, имеющие свидетельство об аккредитации в Комиссии по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси. Приглашения этим организациям от Центральной комиссии для проведения опросов не требуется», — говорится в ответе.

14 июля Центризбирком отказал в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, которые считались основными соперниками Александра Лукашенко. Вечером в Минске и других городах Беларуси прошли стихийные акции протеста против решения ЦИК. По данным правозащитников, только в столице было задержано не менее 280 человек.

Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела «по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, на территории города Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел».

Штаб Бабарико заявил, что будет оспаривать решение о его нерегистрации кандидатом и предложил гражданам направлять в ЦИК соответствующие жалобы. С утра 15 июля люди начали занимать очередь в Центризбирком, чтобы подать такие жалобы. Очередь из более чем двух тысяч человек растянулась на несколько километров. Люди стояли до 19.00 и начали расходиться после завершения работы ЦИК. По данным правозащитников, в центре Минске 15 июля было задержано не менее 20 человек.

В тот же день в интервью РИА Новости глава ЦИК Лидия Ермошина заявила, что эти акции организованы предвыборными штабами тех претендентов на пост президента, которым отказано в регистрации.

Бывший председатель правления «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико был задержан 18 июня по подозрению в совершении экономических преступлений и содержится в СИЗО КГБ.

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