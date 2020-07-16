Кандидат в президенты: не обращайте внимания на публикуемые властями рейтинги Лукашенко — главные цифры покажут сами белорусы

На публикуемые властями и представителями государственных СМИ рейтинги Александра Лукашенко не нужно обращать внимания, заявил на пресс-конференции 16 июля в Минске зарегистрированный кандидатом в президенты сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев.

Политика попросили прокомментировать доклад Оперативно-аналитического центра при президенте, переданный неделю назад Александром Лукашенко главе провластного союза журналистов, в котором утверждается, что действующего руководителя страны поддерживает три четверти граждан страны.

«Маловато, они как-то скромничают, пять лет назад они были гораздо более смелыми — сразу писали 83%, — отшутился Дмитриев. — Мне кажется, вся эта история — не про нас. Это история про молчаливое переназначение Лукашенко, мол, у него — 75%, а вы — согласитесь, заплатите налоги и уезжайте из страны зарабатывать деньги и сюда их возвращать».

«Я думаю, что главные цифры сегодня белорусы должны показать, когда они будут приходить на встречи кандидатов, когда они будут ставить подписи в поддержку свободы политзаключенным, когда они пойдут в наблюдение и когда они 9 августа пойдут голосовать. Что там сама себе рисует власть, [неважно]», — считает политик.

По словам Дмитриева, он жалеет специалистов, готовящих документы, в которых утверждается о высоком рейтинге Лукашенко: «Это ужас, что ты не можешь сказать простые вещи — они почему-то становятся преступлением».

На ремарку о том, что люди, работающие в госструктурах, сами сделали свой выбор, Дмитриев ответил, что «эти выборы дают всем нам шанс».

«Давайте дадим шанс не только тем, кто уже с нами, но и тем, кто сегодня думает, в том числе на той стороне, — призвал политик. — После речи, которую я сказал в ЦИК (14 июля после заседания, на котором приняли решение о регистрации Дмитриева кандидатом в президенты. — БелаПАН.), я шел по улице и вдруг ко мне подходит женщина и говорит: «Я вас очень поддерживаю, несмотря на то, что я работаю в милиции». Я говорю: «А почему несмотря? Я знаю огромное количество милиционеров, которым надо поклониться за ту работу, которую они делают, реально спасая Беларусь от преступлений, защищая наше мирное время».

«Поэтому давайте дадим им всем шанс на этих выборах, всем белорусам дадим шанс на то, чтобы у нас появился новый президент. Не будем разделять, это прекрасно делает Лукашенко, мы не пойдем этим путем», — заявил кандидат.

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