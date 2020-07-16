МВД Украины заявляет о российском следе в деле убийства Шеремета

МВД Украины заявляет, что на мотив убийства журналиста Павла Шеремета мог повлиять его контакт в России.

Как сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, передает корреспондент РБК-Украина , дело в отношении предполагаемых исполнителей убийства Шеремета завершено, а против заказчиков — продолжается.

«Это преступление совершено против гражданина РФ, иностранца. Он неоднократно бывал на территории страны-агрессора и непосредственно за месяц до своей гибели имел там контакт. Это, на наш взгляд, также могло существенно повлиять на мотив этого убийства», — отметил представитель полицейского ведомства.

Шевченко подчеркнул, что следствие продолжает поиск лиц, которые подстрекали исполнителей «сознательно или несознательно» совершить убийство журналиста.

По его словам, органы полиции не мешают стороне защиты знакомиться с материалами дела.

6 февраля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет от МВД страны реального результата в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. «Мы ждем результат — реальный, не на словах, а на деле», — подчеркнул он.

20 мая на пресс-конференции по случаю первой годовщины своей работы на посту главы украинского государства Владимир Зеленский заявил, что, если по делу об убийстве Шеремета сидят невиновные, будут сделаны кадровые выводы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомашины в центре Киева, где он работал исполнительным директором «Украинской правды» и ведущим радиостанции «Вести».