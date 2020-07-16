В Великобритании считают, что Беларусь должна отстаивать демократические свободы
Великобритания сожалеет о задержаниях мирных демонстрантов в Беларуси, заявила заместитель госсекретаря, министр по вопросам европейского соседства и делам Америки Великобритании Уэнди Мортон в телефонном разговоре с главой белорусского МИД Владимиром Макеем.
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Сегодня разговор прокомментировала Мортон.
«Беседовала с белорусским министром иностранных дел Макеем ранее на этой неделе, — написала она в «Твиттере». — Обсуждали развитие отношений между Великобританией и Беларусью. Я выразила разочарование по поводу задержаний мирных демонстрантов и исключения кандидатов на предстоящих президентских выборах. Беларусь должна отстаивать демократические свободы».
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