В Великобритании считают, что Беларусь должна отстаивать демократические свободы

Великобритания сожалеет о задержаниях мирных демонстрантов в Беларуси, заявила заместитель госсекретаря, министр по вопросам европейского соседства и делам Америки Великобритании Уэнди Мортон в телефонном разговоре с главой белорусского МИД Владимиром Макеем.

Как пишет БелаПАН , разговор состоялся 14 июля. По его итогам внешнеполитическое ведомство Беларуси сообщило: «Стороны выразили удовлетворение позитивной динамикой развития белорусско-британского торгово-экономического сотрудничества, обсудили пути его активизации в будущем <…> Состоялся обмен мнениями о ходе проведения президентской кампании в Беларуси».

Сегодня разговор прокомментировала Мортон.

«Беседовала с белорусским министром иностранных дел Макеем ранее на этой неделе, — написала она в «Твиттере». — Обсуждали развитие отношений между Великобританией и Беларусью. Я выразила разочарование по поводу задержаний мирных демонстрантов и исключения кандидатов на предстоящих президентских выборах. Беларусь должна отстаивать демократические свободы».

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