Фотофакт. В Витебске открыли «Звезду» Филиппа Киркорова

В Витебске на площади Лауреатов состоялась церемония открытия новой звезды.

В этом году «Звезда» открыта в честь 53-летнего российского певца Филиппа Киркорова.

Напомним, 18 мая 2012 года Александр Лукашенко наградил исполнителя орденом Франциска Скорины. Как было сказано в сообщении пресс-службы президента, «за значительный личный вклад в развитие и укрепление белорусско-российских культурных связей, высокое исполнительское мастерство».

Фото Сергея Серебро, БелаПАН