Фотофакт. В Витебске открыли «Звезду» Филиппа Киркорова

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В Витебске на площади Лауреатов состоялась церемония открытия новой звезды.

В этом году «Звезда» открыта в честь 53-летнего российского певца Филиппа Киркорова.

Напомним, 18 мая 2012 года Александр Лукашенко наградил исполнителя орденом Франциска Скорины. Как было сказано в сообщении пресс-службы президента, «за значительный личный вклад в развитие и укрепление белорусско-российских культурных связей, высокое исполнительское мастерство».

 

Фото Сергея Серебро, БелаПАН
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Тэги: Славянский базар-2020 Персона: Филипп Киркоров

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