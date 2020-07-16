Eastern European Music Academy приглашает белорусских артистов

Бесплатный образовательный онлайн-проект Eastern European Music Academy принимает заявки от белорусских музыкантов и менеджеров. В проекте принимают участие восемь стран Восточной Европы: Польша, Венгрия, Румыния, Украина, Латвия, Литва, Эстония и Беларусь.

Eastern European Music Academy является первым образовательным и нетворкинг-проектом, целью которого стало объединение всего региона в музыке. Он может быть полезным для артистов и музыкальных менеджеров, которые хотят преодолеть кризис индустрии с помощью новых знаний о получении дохода для музыкального бизнеса в текущих реалиях. Это также отличная возможность расширить международные связи.

Занятия будут проходить на бесплатной основе в режиме онлайн с участием студентов и менторов с августа по октябрь 2020 г.

Всего академия примет 50 студентов, которые будут учиться и работать вместе каждые выходные. Основное направление Академии — диджитализация современной музыки популярных и альтернативных направлений, а также сотрудничество талантов со всего региона. Менторами Академии будут выступать профессионалы со всей Европы.

От Беларуси в программу смогут попасть шесть участников. Проект нацелен на молодых участников, которые уже выпустили несколько официальных релизов, имеют определенный опыт, но желают улучшить понимание устройства современного музыкального бизнеса для развития карьеры.

Обязательное условие — достаточный уровень владения английским языком. Студенты должны быть готовыми посвятить 5-6 часов в неделю выполнению образовательных и практических заданий.

Крайний срок подачи заявок — 22 июля (23:00 по Минску). Все 50 отобранных студентов будут уведомлены о результатах отбора не позже 27 июля. Форма заявки – https://forms.gle/VUXHkSubB4G3Ypa78

Организаторы проекта: независимая инициатива Music Export Ukraine в партнерстве с литовской менеджмент-компанией и лейблом Monokey. Партнер проекта в Беларуси — лейбл Mediacube Music.

Eastern European Music Academy поддерживается Европейским союзом в рамках программы House of Europe.