Лукашенко уехал к десантникам

Александр Лукашенко 16 июля посетил 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду.

Как сообщили в пресс-службе президента, командующий силами специальных операций Вадим Денисенко отметил, что в 103-й бригаде есть миротворческое подразделение, где служат только контрактники. Они могут выполнять задачи в рамках миссий ООН, ОДКБ и программы НАТО «Партнерство ради мира».

«Еще один пример, какой должна быть армия: контрактная, срочная служба и прочее. Там, где нужно, — она вся на контракте. Там, где могут служить ребята-срочники, мы развиваем срочную службу», — заявил Лукашенко.

По словам Вадима Денисенко, желающих попасть на контракт в силы специальных операций много, поэтому здесь большой конкурс.

Командующий ССО отметил, что белорусские миротворцы отличаются на всех военных конкурсах, занимая победные и призовые места. В прошлом году военнослужащие 103-й бригады заняли второе место на соревнованиях в Уэльсе, где за победу боролись около 140 команд из разных стран. В 2018 году витебские миротворцы стали лучшими на международных состязаниях пеших патрулей Cambrian Patrol в Великобритании.

Лукашенко заявил, что армейскому спорту уделяет пристальное внимание и следит за участием белорусских военных на всех конкурсах. «Там же сидят аксакалы. Они видят, что в Беларуси есть армия и она вот на таком уровне. И с такой армией они не хотят воевать. То есть это демонстрация и флага, и силы», — сказал он.

Ожидается, что вечером Лукашенко примет участие в открытии международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».