БАЖ: власти препятствуют деятельности журналистов

Общественное объединение «Белорусская ассоциация журналистов» (БАЖ) возмущено и протестует против задержания представителей массмедиа во время исполнения ими служебных обязанностей, говорится в заявлении, опубликованном на сайте БАЖ.

Задержание корреспондента Радыё Свабода Александры Дынько. Фото svaboda.org

«14 и 15 июля во время массовых уличных акций в Беларуси журналисты, освещавшие события и прямые трансляции, снова были задержаны, — отмечается в документе. — Белорусская ассоциация журналистов зафиксировала не менее 15 случаев задержания журналистов, выполняющих свои профессиональные обязанности, в том числе иностранных».

«Некоторым журналистам сказали, что их не задерживали, а доставили в милицию для установления личности, но было понятно, что это связано с преднамеренным препятствием журналистской работе. Корреспонденту «Радыё Свабода» Антону Трофимовичу во время жестокого задержания сломали нос», — отмечается в заявлении.

БАЖ напоминает, что 23 июня ассоциация и 57 медиаорганизаций страны обратились в госорганы с призывом прекратить преследование журналистов за выполнение ими своих профессиональных обязанностей. В обращении содержалось требование дать юридическую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов, которые задерживают журналистов, препятствуют их работе, чтобы привлечь виновных к ответственности по ст. 198 Уголовного кодекса (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста).

«Генеральная прокуратура Республики Беларусь и Министерство внутренних дел фактически отказались рассматривать обращение представителей медиасообщества, что позволило повторить события и нарушения закона правоохранительными органами в отношении журналистов», — констатируют в ассоциации.

В связи с этим БАЖ повторяет свои требования, изложенные в обращении 23 июня, и призывает госорганы «пресечь нарушение законодательства Республики Беларусь правоохранительными органами и привлечь виновных к ответственности».

Ассоциация напоминает о «гарантированном праве журналистов посещать массовые мероприятия и передавать информацию оттуда», а также призывает власти «придерживаться международных стандартов и обязательств в области свободы выражения мнений».

Вечером 14 июля в Минске и других городах страны прошли стихийные акции протеста против решения Центризбиркома отказать в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. По обновленным данным правозащитников, было задержано не менее 360 человек. Как минимум 75 из них впоследствии выпустили, в том числе большую часть журналистов. В Минске задержали 291 человека, пишет БелаПАН.

15 июля в Минске выстроилась очередь желающих подать в Центризбирком жалобу на нерегистрацию Бабарико и Цепкало. Ближе к вечеру она растянулась на 1,5 км и насчитывала более двух тысяч человек. После закрытия ЦИК в 19.00 люди стали расходиться, как того требовали сотрудники милиции, однако 26 человек было задержано. По сведениям правозащитников, большинство из них отпустили через три часа после снятия отпечатков пальцев.

Акции солидарности в этот день также прошли в Борисове и Гродно. Правозащитникам известно о 12 задержанных в этих городах.