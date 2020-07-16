COVID-19: три разведки обвинили Россию в попытке украсть вакцину
Великобритания, Канада и США считают, что была произведена атака российских хакеров на медицинские лаборатории западных стран. Их целью были разработки вакцины от COVID-19.
С таким заявлением, как передает
Вину за хакерские атаки они возложили на группировку Cozy Bear, известную также как APT29 и Dukes.
По словам министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, это были «безрассудные действия российской разведки».
«Мы разоблачили сегодня их кибератаки против тех, кто разрабатывает #Covid19 вакцину, которыми они подрывают жизненно важное сотрудничество [всего мира] в борьбе с пандемией», — заявил чиновник.
В свою очередь АНБ считает, что российские хакеры собирали данные о разработке вакцин. Какие именно научные учреждения были атакованы, не уточняется.
Кремль заявил, что Россия не имеет никакого отношения к хакерским атакам.