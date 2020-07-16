«Обыкновенная досада от собственной ошибки». Ермошина оправдывается по поводу нерегистрации Цепкало

Обвинения в адрес Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов по поводу нерегистрации Валерия Цепкало кандидатом в президенты вызваны «обыкновенной досадой от собственной ошибки». Такое мнение высказала председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в видеообращении, опубликованном 16 июля на сайте ЦИК.

По ее словам, причиной нерегистрации Цепкало является «недостаточное количество достоверных подписей в поддержку его выдвижения кандидатом в президенты, а также неточности в декларации о доходах и имуществе его супруги».

Она отметила, что к декларациям о доходах и имуществе кандидатов в президенты и их супругов предъявляются одинаковые требования и нарушения в них влекут одни и те же последствия.

«В интернет-ресурсах развернулась дискуссия по поводу того, что ссылка на недостоверность декларации госпожи Цепкало является необоснованной в силу того, что доход, который дает ей незадекларированные акции «Приорбанка», менее 20% от ее годового дохода, — сказала Ермошина. — Хотела бы обозначить, что 20-процентная погрешность относится только к получаемым доходам от заработной платы, по гражданско-правовым договорам и даже по акциям. Но неуказание акций, как и неуказание транспортного средства или домовладения, является существенной ошибкой, которая может повлечь отказ в регистрации. И тут не имеет значения, какой доход получает кандидат или его супруга, главное, что данное имущество не указано».

По словам главы Центризбиркома, заявления о том, что ЦИК подходил к вопросу регистрации Валерия Цепкало «необъективно или придирчиво» вследствие большего внимания к декларации супруги, «полностью несостоятельны». Она подчеркнула, что комиссия «указала тот доход, который задекларировала сама госпожа Цепкало», однако «акции она забыла указать, и об этом сообщил Центральной комиссии департамент по ценным бумагам Министерства финансов». «И это является досадной ошибкой, но она есть», — заявила Ермошина.

«Центральная комиссия даже не указала данным соискателям на то, что госпожой Цепкало не указан полученный по наследству дом в сельской местности, именно потому, что данный дом пока не оформлен формально в собственность госпожи Цепкало, хотя принадлежит ей. Поэтому я думаю, что все обвинения в адрес Центральной комиссии вызваны обыкновенной досадой от собственной ошибки. Я обязана была об этом вас проинформировать», — сказала глава ЦИК.

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