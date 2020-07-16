Один ответ на всех: ЦИК не будет отвечать всем гражданам, подавшим жалобы

Центральная комиссия по выборам и проведению республиканских референдумов не может быть использована как инструмент для реализации чужих политических амбиций, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в видеообращении, опубликованном 16 июля на сайте ЦИК.

Таким образом она прокомментировала произошедшую накануне ситуацию, когда на протяжении всего дня к ЦИК стояла очередь граждан, желавших подать жалобу на нерегистрацию кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

По словам Ермошиной, 15 июля Центризбирком с 9 до 19 часов без перерыва на обед лично посетили 148 граждан, которые подали 275 письменных обращений. Также за 15 и 16 июля в адрес ЦИК поступило 1.060 аналогичных обращений по почте и 4.067 электронных обращений.

«Сразу же могу сказать, что это одно обращение, созданное одним лицом, распространенное через интернет и просто-напросто распечатанное всеми теми, кто подавал заявление в Центральную комиссию, — сказала глава ЦИК. — Письменные обращения содержат подписи граждан, поэтому многие из них рассчитывают на то, что мы вот этим 1.060 сможем направить письменные ответы. Сразу же могу сказать: ни организационные, ни иные возможности Центральной комиссии не позволяют это сделать. Поэтому уже сейчас на сайте Центральной комиссии размещен общий ответ (потому что это одно заявление с одними и теми же доводам) на двух языках — белорусском и русском, где приводятся доводы о необоснованности поданных заявлений».

«Первый и главный довод касается того, что обжаловать решение Центральной комиссии об отказе в регистрации может только один человек — претендент в кандидаты, которому было отказано в регистрации. Иные лица этим правом не наделены, поэтому все обращения, поданные иными лицами, просто не имеют юридической силы и перспективы для разрешения», — сказала Ермошина.

По ее мнению, лица, которые «координируют деятельность» подающих жалобы «через интернет», «натравливают на Центральную комиссию», делают это «умышленно, чтобы создать некий общественный протест и работать в пользу своего определенного кандидата».

Ермошина подчеркнула, что Избирательный кодекс не содержит понятия «предвыборный штаб», поэтому люди, «которые себя подобным образом обозначают, на самом деле всего лишь являются соратниками того или иного претендента, который попытался участвовать в избирательной кампании».

«Я бы очень хотела, чтобы наши граждане понимали следующее: Центральная комиссия не может быть использована как инструмент для реализации чужих политических амбиций, — заявила председатель ЦИК. — Мы работаем на организацию выборов для всех избирателей страны, а их у нас около семи миллионов. Поэтому мы действуем в общих интересах, которые имеют значение для всего общества в целом, а не отдельных групп людей».

«Хотела бы обратить ваше внимание, что недопустимо подобное скопление людей, тем более привод в эти очереди несовершеннолетних детей, присутствие там беременных женщин, с учетом того, что, несмотря на то что у нас есть положительная динамика по борьбе с коронавирусом, все-таки мы еще далеки от идеала. Поэтому лица, которые приходят в подобные неорганизованные толпы, подвергают опасности себя, своих детей, а также сотрудников Центральной комиссии, которые работают на прием документов», — заявила Ермошина.

По ее словам, с 16 июля Центризбирком лично будет принимать документы и заявления только от кандидатов в президенты, их доверенных лиц и финансовых представителей. Все остальные смогут подавать свои заявления по почте, в том числе электронной.

«Уважаемые избиратели, я надеюсь, что вы будете критически оценивать все те материалы, которые вы видите в интернете, а также призывы тех, кто, скажем так, безответственно распоряжается и вашим волеизъявлением, и вашим правом на участие в общественно-массовых мероприятиях», — сказала председатель ЦИК.

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