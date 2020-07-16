Ермошина: доходы жены Цепкало больше, чем у Лукашенко

Тезисы вроде того, что в Беларуси бизнесмены находятся в худшем положении, чем чиновники, используются для дискредитации государственной политики, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в видеообращении, размещенном 16 июля на сайте ЦИК.

«У нас неправомерно используется тезис о том, что бизнесмены находятся в гораздо худшем положении, чем, например, государственные чиновники, — сказала она. — Поэтому, не раскрывая доход госпожи Цепкало (Вероника Цепкало, супруга не зарегистрированного кандидатом в президенты экс-главы ПВТ, бывшего чиновника и дипломата Валерия Цепкало. — БелаПАН.), я могу сказать, что он значительно больше дохода президента Республики Беларусь, а доходы предпринимателей Черечня, господина Тихановского выше, например, чем мои доходы, государственного чиновника, имеющего высший класс государственной службы и очень длительный стаж».

«Поэтому я прошу вас каждый раз трезво оценивать все доводы и тезисы, все те вбросы, которые осуществляются у нас — особенно в интернет-ресурсах — для того, чтобы дискредитировать государственных чиновников либо ту политику, которую проводит официально государство», — обратилась Ермошина к избирателям.

На этой неделе Центризбирком опубликовал декларации о доходах и имуществе за 2019 год пяти кандидатов в президенты. Наибольший из них был у Александра Лукашенко, его годовая зарплата составила 117.068 рублей, других доходов он не имел.

Председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада», директор инвестиционной и консалтинговой компании «С58 Технолоджиз» Сергей Черечень получил 96.000 рублей (от договора купли-продажи), экс-депутат Палаты представителей Анна Канопацкая — 45.741 (зарплата), супруга популярного видеоблогера Сергея Тихановского Светлана Тихановская — 15.784 (пособие на детей, пособие по уходу за ребенком-инвалидом, социальная пенсия ребенку-инвалиду, доходы по договорам дарения), сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев — 13.560 (зарплата).

В то же время Лукашенко, согласно его декларации, не владел никаким имуществом. У Дмитриева квартира в Минске площадью 49,8 кв. м, у Канопацкой — квартира в Минске площадью 84,7 кв. м, гараж в Минске, административное помещение в Минске площадью 47,7 кв. м, легковой автомобиль «Лэнд-Ровер Рэндж РоверЭводжи» 2017 года выпуска и 91 акция ОАО «Пуховичский КХП» (комбинат хлебопродуктов). Тихановская имеет 49% акций ОДО «Студия КОМПАС» и такой же процент акций ООО «Радуга развлечений» (находится в стадии ликвидации), Черечень — 50% акций трех ООО («Интернейшнл Технолоджи Эдвайзерс», «С58 Технолоджиз» и «Информационный спектр»).