Наказание за акцию 14 июля в Бресте: трое отправлены на сутки, 12 — оштрафованы

Суд Ленинского района Бреста 16 июля рассмотрел материалы административных дел 15 человек, задержанных накануне вечером в областном центре во время стихийной акции протеста против отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

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Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, всех граждан суд признал виновными по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

12 человек оштрафованы на 30 базовых величин (810 рублей). В их числе журналист портала «Першы рэгiён» Данила Полянский, который по заданию редакции снимал акцию.

Еще три человека — Евгений Синяк, Виталий Бритько и Павел Швейкус — арестованы на 15 суток.

«17 июля суды за участие в этой акции будут продолжены. Всего 14 июля было задержано в Бресте 45 человек. Восемь отпустили из милиции без составления протокола. Остальных до суда поместили в изоляторы временного содержания Ленинского РОВД Бреста и Кобринского райотдела милиции», — отметил Кисляк. По его мнению, задержания и суды, которые проходят по всей стране, направлены на то, чтобы погасить протест людей, выступающих за честные выборы президента.