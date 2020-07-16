Ермошина: мы правильно не зарегистрировали Бабарико

Глава ЦИК Лидия Ермошина в видеообращении 16 июля назвала несостоятельными доводы о том, что Виктору Бабарико, находящемуся под следствием по обвинению в экономических преступлениях, нельзя было отказать в регистрации кандидатом в президенты на основании еще не доказанных судом сведений.

Ермошина заявила, что Бабарико «признается фигурантом по нескольким уголовным делам, связанным с коррупционными преступлениями».

Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля в Центральную комиссию «был представлен материал о том, что данным соискателем не представлены сведения об иностранных фирмах, организованных им за рубежом, о недвижимости, приобретенной там же, о денежных средствах, которые были получены в результате взяток в течение 2019 года».

«Кроме этого было установлено, что в выдвижении и иных работах, которые способствовали выдвижению господина Бабарико, были задействованы работники, силы и средства иностранного предприятия, а именно «Белгазпромбанка», — цитирует Ермошину БелаПАН.

«Доводы многих наших заявителей (а сейчас в Центральную комиссию обращаются граждане по поводу нерегистрации указанных лиц) на то, что пока в отношении указанного лица действует презумпция невиновности, несостоятельны, ибо принцип презумпции невиновности применяется только в уголовном праве, — заявила Ермошина. — Что же касается избирательного законодательства, то доводами и основаниями для отказа в регистрации являются сведения, полученные из иных источников, независимо от возбуждения уголовного дела, которое свидетельствует о том, что декларация недостоверна».

Председатель Центризбиркома ответила на вопрос, почему к Бабарико было такое «пристрастное отношение», хотя в ЦИК «простили неуказание дома госпожой Тихановской». По ее словам, Центральная комиссия «оценивает все обстоятельства и неуказание дома в сельской местности не может находиться в равенстве с многотысячными валютными поступлениями от незаконной деятельности с учрежденными за рубежом юридическими лицами — всем тем, что вменяется в вину господину Бабарико».

«Поэтому, оценивая все полученные документы при регистрации кандидатов в президенты, Центральная комиссия и приняла подобное решение», — пояснила Ермошина.

Уголовное преследование бывшего главы правления «Белгазпромбанка», участника президентской кампании Виктора Бабарико, по сути, началось 11 июня. В этот день в головном офисе «Белгазпромбанка» и ряде других коммерческих компаний прошли обыски в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем. Александр Лукашенко публично заявил, что проверка деятельности банка проводится по его поручению. При этом он утверждал, что никакой политической подоплеки в этом нет.

Бабарико связал происходящее со своей политической деятельностью. «Масштабность этой акции беспрецедентная. Она проводится в рамках предвыборной кампании, и, с моей точки зрения, очевидно, что она носит политический характер», — заявил он.

18 июня Виктор Бабарико и его сын Эдуард — руководитель его инициативной группы — были задержаны по подозрению в совершении экономических преступлений. Оба находятся в СИЗО КГБ.

Что еще говорила Ермошина: