Фотофакт. Лукашенко вручил Киркорову собственный приз 16.07.2020 / 22:19 / Культура Просмотров: 623 A- A+ Александр Лукашенко сегодня вручил специальную награду президента Беларуси. Приз «Через искусство - к миру и взаимопониманию» в 2020 году получил народный артист России Филипп Киркоров. Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: Славянский базар-2020 Персона: Филипп Киркоров Александр Лукашенко Другие материалы на эту тему: Филипп Киркоров получил именную звезду у Летнего амфитеатра в Витебске