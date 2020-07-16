Фотофакт. Лукашенко вручил Киркорову собственный приз

/ Культура
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Александр Лукашенко сегодня вручил специальную награду президента Беларуси.

Приз «Через искусство - к миру и взаимопониманию» в  2020 году  получил народный артист России Филипп Киркоров.
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Тэги: Славянский базар-2020 Персона: Филипп Киркоров Александр Лукашенко

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