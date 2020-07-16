Киркоров назвал приз Лукашенко одной из самых главных наград Беларуси и «попросил» звание народного артиста республики

После получения из рук Александра Лукашенко специального приза «Через искусство — к миру и взаимопониманию», Филипп Киркоров недвусмысленно под хохот зрителей намекнул, что с радостью стал бы народным артистом Беларуси.

Фото пресс-службы президента

«Для меня большая честь во второй раз принять одну из самых главных наград Беларуси, — заявил народный артист России на открытии «Славянского базара». — В моей памяти тот вечер, когда я получил орден Франциска Скорины. Это было несколько лет назад. Думаю, что этот орден я действительно заслужил».

Он напомнил, что был автором песни и продюсером Дмитрия Колдуна на конкурсе «Евровидение»: «На данный момент это самый высокий результат Беларуси на «Евровидении», и я очень горжусь, что имел к этому отношение».

По его словам, «Славянский базар» стал единственным музыкальным праздником, выжившим на территории бывшего Советского Союза в это непростое время.

«Беларусь и Россия всегда были вместе. Даже «Евровидение» сдалось и перенеслось, а Беларусь и «Славянский базар» жил, живет и будет жить! Горжусь дружбой с тобой, Беларусь!» — подчеркнул он.

Касаясь звания, Киркоров заявил, что «я народный артист России, народный артист Украины, народный артист Молдовы…» — отметил певец, недвусмысленно намекая на то, что получил бы и звание народного артиста Беларуси.