«Реал» спустя три года выиграл золото чемпионата Испании

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За тур до завершения первенства Испании определился чемпион Примеры сезона 2019/2020.

Фото из микроблога «Реала»

Мадридский «Реал» в 37-м туре обыграл дома «Вильярреал» (2:1) и стал недосягаемым для главного соперника — «Барселоны», которая к тому же и уступила в гостях (1:2).

Отметим, что десятиматчевый отрезок после выхода с карантина «сливовые» провели гораздо лучше «сине-гранатовых» — у них десять викторий (у оппонента, в свою очередь, шесть побед, три ничьи и одно поражение).

Нынешняя победа дружины Зинедина Зидана стала первой за последние три сезона Примеры. Отметим, что для самого наставника это уже 11-й титул с «Реалом» (три победы в Лиге чемпионов, по два чемпионства, Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира).

Напомним в Беларуси не останавливался чемпионат и сегодня начинается 18-й тур, который из-за пандемии вновь будет не полноценным (перенесен очередной матч брестского «Динамо»).

Расписание матчей:

17.07.

  • «Слуцк» — «Ислочь» (начало в 18:00);
  • «Городея» — «Белшина» (20:00).

18.07.

  • «Витебск» — «Смолевичи» (16:30);
  • «Рух» —БАТЭ (20:30).

19.07.

  • «Минск» — «Энергетик-БГУ» (16:45);
  • «Неман» — «Шахтер» (18:45);
  • «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо-Минск» (20:45).
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Тэги: футбол-Испания футбол-Беларусь

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