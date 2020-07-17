«Реал» спустя три года выиграл золото чемпионата Испании
За тур до завершения первенства Испании определился чемпион Примеры сезона 2019/2020.
Мадридский «Реал» в 37-м туре обыграл дома «Вильярреал» (2:1) и стал недосягаемым для главного соперника — «Барселоны», которая к тому же и уступила в гостях (1:2).
Отметим, что десятиматчевый отрезок после выхода с карантина «сливовые» провели гораздо лучше «сине-гранатовых» — у них десять викторий (у оппонента, в свою очередь, шесть побед, три ничьи и одно поражение).
Нынешняя победа дружины Зинедина Зидана стала первой за последние три сезона Примеры. Отметим, что для самого наставника это уже 11-й титул с «Реалом» (три победы в Лиге чемпионов, по два чемпионства, Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА, клубного чемпионата мира).
Напомним в Беларуси не останавливался чемпионат и сегодня начинается 18-й тур, который из-за пандемии вновь будет не полноценным (перенесен очередной матч брестского «Динамо»).
Расписание матчей:
17.07.
- «Слуцк» — «Ислочь» (начало в 18:00);
- «Городея» — «Белшина» (20:00).
18.07.
- «Витебск» — «Смолевичи» (16:30);
- «Рух» —БАТЭ (20:30).
19.07.
- «Минск» — «Энергетик-БГУ» (16:45);
- «Неман» — «Шахтер» (18:45);
- «Торпедо-БелАЗ» — «Динамо-Минск» (20:45).