Некоторые регионы Беларуси ожидает фронтальный раздел

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Погоду в последний день рабочей недели будет определять область повышенного атмосферного давления.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, на юго-западе скажется влияние фронтального раздела.

Как отмечается, ожидается переменная облачность. Лишь местами пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Погода в регионах:

  • Брест +24..+26°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
  • Витебск +23..+25°C;
  • Гомель +25..+27°C;
  • Гродно +25..+27°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Могилев +24..+26°C;
  • Минск +23..+25°C.
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Тэги: погода

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