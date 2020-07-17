Некоторые регионы Беларуси ожидает фронтальный раздел
Погоду в последний день рабочей недели будет определять область повышенного атмосферного давления.
По прогнозам синоптиков, на юго-западе скажется влияние фронтального раздела.
Как отмечается, ожидается переменная облачность. Лишь местами пройдут дожди, прогремят грозы.
Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Погода в регионах:
- Брест +24..+26°C (вероятность осадков 70-80%, возможна гроза);
- Витебск +23..+25°C;
- Гомель +25..+27°C;
- Гродно +25..+27°C (вероятность осадков 5-10%);
- Могилев +24..+26°C;
- Минск +23..+25°C.