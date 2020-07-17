Некоторые регионы Беларуси ожидает фронтальный раздел

Погоду в последний день рабочей недели будет определять область повышенного атмосферного давления.

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По прогнозам синоптиков, на юго-западе скажется влияние фронтального раздела.

Как отмечается, ожидается переменная облачность. Лишь местами пройдут дожди, прогремят грозы.

Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Погода в регионах: