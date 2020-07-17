«И садистов твоих вспомним». Ресторатор Прокопьев записал новое жесткое видео против Лукашенко

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Известный ресторатор Вадим Прокопьев, который уехал из Беларуси, записал новое (очень жесткое видео) против действующего президента Александра Лукашенко.

Он, не выбирая слова, отметил, что в день, когда в стране сменят главу государства, закончится шампанское.

Ранее Прокопьев вызвал президента страны на бой — три раунда в ринге по три минуты. 

В свою очередь белорусский боец, чемпион Дмитрий Шакута предложил ресторатору сначала «побиться» с ним.

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Вадим Прокопьев Александр Лукашенко

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