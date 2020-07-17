«И садистов твоих вспомним». Ресторатор Прокопьев записал новое жесткое видео против Лукашенко

Известный ресторатор Вадим Прокопьев, который уехал из Беларуси, записал новое (очень жесткое видео) против действующего президента Александра Лукашенко.

Он, не выбирая слова, отметил, что в день, когда в стране сменят главу государства, закончится шампанское.

Ранее Прокопьев вызвал президента страны на бой — три раунда в ринге по три минуты.

В свою очередь белорусский боец, чемпион Дмитрий Шакута предложил ресторатору сначала «побиться» с ним.

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