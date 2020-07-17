За полугодие упало промпроизводство

В январе-июне 2020 года промышленное производство в Беларуси в текущих ценах составило 52,9 млрд рублей. В сопоставимых ценах это на 3,1% меньше, чем за такой же период 2019 года, сообщил Белстат.

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В январе 2020 года к январю 2019-го промпроизводство сократилось на 5,8%, в январе-феврале — на 3,3%, январе-марте — на 2,7%, январе-апреле — на 3,8%, январе-мае — на 3,9%.

За шесть месяцев текущего года в горнодобывающей промышленности снижение производства составило 1,7%, в обрабатывающей — 3,3%. В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом производство снизилось на 3,2%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — увеличилось на 1%.

В июне 2020 года по сравнению с июнем 2019 года рост промпроизводства составил 0,9%, с маем 2020-го — 4,8%.

В 2019 году в январе-июне отмечался прирост промышленного производства на 0,1%.

В 2017 году промышленное производство выросло на 6,1%, в 2018-м — на 5,7%, в 2019-м — на 1%.

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