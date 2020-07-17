«Правильно люди говорят: 26 лет Лукашенко одно с трибуны говорит, а делает абсолютно другое»

По мнению прославленного в прошлом белоруссктого спортсмена Игоря Железовского, слова не должны расходиться с делами.

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«Одно дело — «ездить по ушам», и совсем другое — доказать свои намерения в реальности», — цитирует его svaboda.org .

Шестикратный чемпион мира убежден, что необходимо оценивать поступки, а не слова.

«Правильно люди говорят: 26 лет Лукашенко с трибуны говорит одно, а на деле реализует абсолютно другое. В этом смысле я с народом полностью солидарен», — подчеркнул Железовский.

Он утверждает, что сегодня все зависит от самих белорусов, в первую очередь от молодых, которым жить в этой стране: «от их мужества, стойкости, выдержки».

«Если ничего не делать, то всё законсервируется и будет продолжаться вечно. К сожалению, в свое время недооценили, думали, что против Конституции президент точно не пойдет, а он ее просто подогнал под свои потребности», — сказал Железовский.