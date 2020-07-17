Стало известно имя первого задержанного по уголовному «делу 14 июля»

Правозащитники сообщили имя первого задержанного в рамках уголовного дела по акции солидарности 14 июля в Минске.

Как пишет spring96.org , это — минчанин Антон Шумов, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 342 УК.

15 июля у Шумова дома был проведен обыск. Как сообщила сестра задержанного, адвоката к нему не пускают. В ЦИП на Окрестина и на «Володарке» отказываются признавать, что он находится у них.

В настоящее время правозащитники устанавливают фамилии других задержанных.

14 июля Центризбирком отказал в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало, которые считались основными соперниками Александра Лукашенко. Вечером в Минске и других городах Беларуси прошли стихийные акции протеста против решения ЦИК. По данным правозащитников, только в столице было задержано не менее 280 человек.

15 июля было возбуждено уголовное дело по фактам «организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории Минска, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудников органов внутренних дел» (ст. 342 УК). Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, задержаны четверо подозреваемых.

«В ходе изучения видеоматериалов, предоставленных сотрудниками милиции, следователями выявлены неоднократные факты применения насилия в отношении сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома, которым в результате противоправных действий были причинены травмы различной степени тяжести. Некоторые из них продолжают находиться на излечении в учреждении здравоохранения», — говорится в сообщении СК.

По данным фактам управлением СК по Минску возбуждены уголовные дела по статьям 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и 364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел). «Задержаны четверо мужчин, с их участием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Правоохранители продолжают устанавливать иных лиц, причастных к совершению указанных преступлений», — отмечается в сообщении.

Кроме этого, добавляет пресс-служба, следователями установлена причастность задержанных «к организации и активному участию в произошедших 14 июля текущего года на территории столицы групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». «По уголовному делу, возбужденному ранее по ст. 342 Уголовного кодекса, задержанные минчане признаны подозреваемыми», — говорится в сообщении.

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