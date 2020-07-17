Скольких людей поразил коронакризис

Специалисты университета Джонса Хопкинса, которые отслеживают ситуацию с коронавирусом нового вида по всему миру, опубликовали новые сведения.

По их данным на утро 17 июля, всего на планете заразился 13 809 681 человек. Странами-«лидерами» являются:

США — 3 576 430; Бразилия — 2 012 151; Индия — 1 003 832; Россия — 751 612; Перу — 341 586.

Всего с начала пандемии на Земле от COVID-19 умерло 589 990 человек. Недуг больше всего накрыл следующие страны:

США — 138 359; Бразилия — 76 688; Великобритания — 45 204; Мексика — 37 574; Италия — 35 017.

Читайте также: