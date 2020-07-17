Скольких людей поразил коронакризис

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Специалисты университета Джонса Хопкинса, которые отслеживают ситуацию с коронавирусом нового вида по всему миру, опубликовали новые сведения.

По их данным на утро 17 июля, всего на планете заразился 13 809 681 человек. Странами-«лидерами» являются:

  1. США — 3 576 430;
  2. Бразилия — 2 012 151;
  3. Индия — 1 003 832;
  4. Россия — 751 612;
  5. Перу — 341 586.

Всего с начала пандемии на Земле от COVID-19 умерло 589 990 человек. Недуг больше всего накрыл следующие страны:

  1. США — 138 359;
  2. Бразилия — 76 688;
  3. Великобритания — 45 204;
  4. Мексика — 37 574;
  5. Италия — 35 017.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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