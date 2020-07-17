Скольких людей поразил коронакризис
Специалисты университета Джонса Хопкинса, которые отслеживают ситуацию с коронавирусом нового вида по всему миру, опубликовали новые сведения.
По их данным на утро 17 июля, всего на планете заразился 13 809 681 человек. Странами-«лидерами» являются:
- США — 3 576 430;
- Бразилия — 2 012 151;
- Индия — 1 003 832;
- Россия — 751 612;
- Перу — 341 586.
Всего с начала пандемии на Земле от COVID-19 умерло 589 990 человек. Недуг больше всего накрыл следующие страны:
- США — 138 359;
- Бразилия — 76 688;
- Великобритания — 45 204;
- Мексика — 37 574;
- Италия — 35 017.
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