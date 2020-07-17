Президент Литвы: открывать БелАЭС приедет Путин

Во время митинга у президентского дворца в Литве глава этого балтийского государства Гитанас Науседа заявил, что его администрация делает все для того, чтобы проект БелАЭС был экономически нежизнеспособным.

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По его словам, в ЕС «все понимают, какая это беда».

«Удалось сделать так, что у нас есть очень сильные друзья. Если они нас поддержат, я думаю, мы сможем создать надежный противовес ревизионистским или компромиссным формулировкам, которые зарождаются в других местах нашего региона», — приводит DELFI слова президента.

«Мы должны понять лишь, что есть физический и коммерческий потоки. Наверное все крутится вокруг коммерческого потока, поскольку какой смысл БелАЭС, если электричество куда-то идет, но денег за него не платят, на что возвращать долг Путину? На что выплачивать проценты?» — спросил Науседа.

Он добавил, что, «если проект не будет жизнеспособным, а он таким не будет, если не оправдают себя основные составляющие бизнес-плана, ведь они что-то планировали, планировали пустить экспорт на Запад».

Поэтому БелАЭС может стать «головной болью, если хотите, для самого Кремля».

Науседа заявил, что, по его данным, запускать БелАЭС в Островец приедет Владимир Путин.

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