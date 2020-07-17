Президент Литвы: открывать БелАЭС приедет Путин

/ Беларусь-ЕС
Просмотров: 510

Во время митинга у президентского дворца в Литве глава этого балтийского государства Гитанас Науседа заявил, что его администрация делает все для того, чтобы проект БелАЭС был экономически нежизнеспособным.

Фото DELFI

По его словам, в ЕС «все понимают, какая это беда».

«Удалось сделать так, что у нас есть очень сильные друзья. Если они нас поддержат, я думаю, мы сможем создать надежный противовес ревизионистским или компромиссным формулировкам, которые зарождаются в других местах нашего региона», — приводит DELFI слова президента.

«Мы должны понять лишь, что есть физический и коммерческий потоки. Наверное все крутится вокруг коммерческого потока, поскольку какой смысл БелАЭС, если электричество куда-то идет, но денег за него не платят, на что возвращать долг Путину? На что выплачивать проценты?» — спросил Науседа.

Он добавил, что, «если проект не будет жизнеспособным, а он таким не будет, если не оправдают себя основные составляющие бизнес-плана, ведь они что-то планировали, планировали пустить экспорт на Запад».

Поэтому БелАЭС может стать «головной болью, если хотите, для самого Кремля».

Науседа заявил, что, по его данным, запускать БелАЭС в Островец приедет Владимир Путин.

Читайте также:

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

Сюжет: Беларусь строит АЭС
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: АЭС-Беларусь Беларусь-Литва Персона: Гитанас Науседа

Другие материалы на эту тему:

Татьяна Новикова. АЭС. За две недели до пуска

Татьяна Новикова. АЭС. За две недели до пуска

Атомная станция может стать для Беларуси чемоданом без ручки

Атомная станция может стать для Беларуси чемоданом без ручки

Татьяна Новикова. АЭС. Островец в ожидании чуда

Татьяна Новикова. АЭС. Островец в ожидании чуда

Белорусская Вильня. Прогулка по кладбищу Расу

Белорусская Вильня. Прогулка по кладбищу Расу