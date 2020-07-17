Ранее судимому за убийство грозит расстрел
Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела об убийстве 69-летней женщины.
В сентябре 2018-го она отправилась на арендованном микроавтобусе в Россию для реализации женской одежды, сообщает СК.
Из поездки 42-летний водитель вернулся один. Он пояснил, что женщина осталась в России торговать.
Почуяв неладное, ее родственники обратились в милицию.
В ходе расследования правоохранители выяснили, что «во время поездки водитель, зная о наличии у потерпевшей крупной суммы денег, полученной от реализации товара, решил ее убить, а вещи и деньги забрать себе. Для этого он заранее прочитал в интернете информацию о седативных лекарственных средствах, способных кратковременно ввести человека в беспомощное состояние, и приобрел их. Для осуществления своего плана во время поездки мужчина напоил женщину таким лекарством, а после этого нанес ей несколько ударов различными предметами. От полученных травм она скончалась на месте происшествия».
Для того, чтобы скрыть преступление и с целью избежать наказания, мужчина решил избавиться от тела: «Для этого обвиняемый поместил его в сумку-баул, которую спрятал под ветками в лесном массиве вблизи трассы М5 «Урал» (Челябинская область).
В СК, отметили, что дело удалось раскрыть «благодаря совместной работе» с российскими коллегами.
Водителю предъявлены обвинения по двум статьям УК:
- ч. 3 ст. 207 (разбой, совершенный с причинением тяжкого телесного повреждения с целью завладения имуществом);
- ч. 2 ст. 139 (убийство лица, находящего в беспомощном состоянии, сопряженное с разбоем, совершенное лицом, ранее совершившим убийство).