Ранее судимому за убийство грозит расстрел

Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела об убийстве 69-летней женщины.

Фото СК

В сентябре 2018-го она отправилась на арендованном микроавтобусе в Россию для реализации женской одежды, сообщает СК.

Из поездки 42-летний водитель вернулся один. Он пояснил, что женщина осталась в России торговать.

Почуяв неладное, ее родственники обратились в милицию.

В ходе расследования правоохранители выяснили, что «во время поездки водитель, зная о наличии у потерпевшей крупной суммы денег, полученной от реализации товара, решил ее убить, а вещи и деньги забрать себе. Для этого он заранее прочитал в интернете информацию о седативных лекарственных средствах, способных кратковременно ввести человека в беспомощное состояние, и приобрел их. Для осуществления своего плана во время поездки мужчина напоил женщину таким лекарством, а после этого нанес ей несколько ударов различными предметами. От полученных травм она скончалась на месте происшествия».

Для того, чтобы скрыть преступление и с целью избежать наказания, мужчина решил избавиться от тела: «Для этого обвиняемый поместил его в сумку-баул, которую спрятал под ветками в лесном массиве вблизи трассы М5 «Урал» (Челябинская область).

В СК, отметили, что дело удалось раскрыть «благодаря совместной работе» с российскими коллегами.

Водителю предъявлены обвинения по двум статьям УК: