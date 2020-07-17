Власти назначили своих представителей в набсоветы банков с госкапиталом

Правительство и Нацбанк совместным постановлением №419/15 назначили представителей государства в коммерческие банки, в которых присутствует доля государства.

Так, министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, министр финансов Юрий Селиверстов, заместитель министра экономики Анжелика Никитина назначены в органы управления «Белагропромбанка».

В то же время заместитель министра финансов Андрей Белковец назначен в органы управления «Белинвестбанка», первый заместитель министра экономики Юрий Чеботарь будет представлять интересы государства в руководстве «Технобанка», заместитель министра финансов Владислав Татаринович, а также заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич — в органах управления «Беларусбанка».

Одновременно с этим правительство и Нацбанк назначили министра энергетики Виктора Каранкевича представлять интересы государства в органах управления «Белгазпромбанка», председателю Государственного комитета по имуществу Дмитрию Матусевичу поручено быть представителем государства в «Белинвестбанке» и «Приорбанке».

В ходе недавнего совещания с участием главы государства, касающегося работы белорусских банков, Александр Лукашенко поручил им оказывать поддержку реальному сектору экономики, напоминает БелаПАН.

«Функционирование предприятий и их кредитная поддержка со стороны банков, особенно по крупным, системным организациям, где большая численность занятых и которые пострадали из-за коронавируса, — это меня волнует прежде всего», — заявил Лукашенко.

По его словам, в марте, апреле и мае были отдельные жалобы предприятий о том, что банки снижают лимиты перекредитования (гасится кредит, но нельзя получить снова хотя бы ту же сумму).

«Я не знаю, как там обстоят дела, но вижу по этим буржуям в Белгазпромбанке. Миллионы (вы это, наверное, не видели) выводили за пределы страны, и никто сейчас не может объяснить, кто, куда и зачем выводил. Куда — мы сейчас уже разобрались с помощью людей в погонах. Вы этого не видели. А вот перекредитоваться предприятиям вы помочь не можете, потому что у вас свои стандарты», — заметил Лукашенко, обращаясь к руководителю Нацбанка Павлу Каллауру.

Кроме того, заявил Лукашенко, ухудшаются условия по новым займам — растут проценты. По его словам, предъявляются избыточные требования, банки не идут навстречу по реструктуризации старых долгов, хотя бы в качестве временной передышки до конца года.

«Боятся за свои, наверное, немалые бонусы и премии. Я еще раз, Павел Владимирович (Каллаур) публично предупреждаю: забудьте про свои бонусы. Не вы лично, а коммерческие банки, которые я вам однозначно поручил взять под контроль. Никаких бонусов, премий. Там бедных нет. Это касается особенно этого года», — предупредил Лукашенко.