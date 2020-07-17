«Аливария» решила не отменять A-Fest, но готовит новый формат

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Этим летом A-Fest пройдет в новом формате. Организатор фестиваля компания «Аливария» планирует проведение ряда активностей, которые будут отличаться от привычного праздника в Лошицком парке.

Многие мероприятия, которые были запланированы в Беларуси на лето-2020, были отменены или перенесены как минимум на год. Этого же решения ожидали и от «Аливарии» относительно фестиваля А-Fest. Но компания пошла другим путем и разработала концепцию ответственного и безопасного праздника.

«Перед нами, как и перед другими организаторами крупных мероприятий, весной этого года встал вопрос: отказаться от проведения масштабного фестиваля или попробовать найти выход и предложить безопасную и необычную альтернативу? Мы решили заняться форматом мероприятия, перекроить привычное многим понятие «фестиваля» на новый лад», — отметила ведущий специалист по корпоративным отношениям «Аливарии» Александра Грибанова.

Все подробности нового формата фестиваля организаторы обещают раскрыть в начале августа.
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Тэги: Аливария A-fest Персона: Александра Грибанова Город: Минск

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